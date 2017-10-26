КНДР отменила встречу с представителем США в Осло

2017-10-26 07:08 | www.apa.az | 3

КНДР внезапно отменила встречу с официальным представителем США, которая должна была состояться в конце октября в столице Норвегии Осло.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг японский телеканал TBS со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, "Пхеньян выразил тем самым протест против активизации американских военных учений в районе Корейского полуострова". Во встрече в Осло, по этой информации, должны были принять участие специальный представитель США по КНДР Джозеф Юн и директор Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.