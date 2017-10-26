Коридор Баку-Тбилиси-Карс увеличит транзит китайских грузов по территории Казахстана (Эксклюзив)

2017-10-26 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс (БТК) способствует привлечению дополнительного объема грузов из Китая в Европу через территорию Казахстана. Об этом Trend сообщили в комитете транспорта при министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

"После запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ожидаемый грузопоток из Китая по территории Казахстана увеличится до 300 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров", - передает министерство.

В министерстве также сообщили, что на сегодняшний день грузопоток Казахстана по железным дорогам Транскаспийского маршрута составляет 80,8 тысячи тонн груза по состоянию на 1 полугодие 2017 года.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - это новый транспортный коридор, который объединит железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции. БТК свяжет Грузию с Турцией посредством прямого железнодорожного сообщения, что способствует транспортировке грузов из региона Азии в направлении Европы и Средиземного моря более дешевым и коротким путем.

Маршрут Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс станет частью железнодорожного скоростного коридора Европа-Кавказ-Азия.

Запланированное на 30 Октября открытие железной дороги является событием международной важности. О важности этого события уже высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметивший, что он с самого начала верил в огромную значимость реализации данного проекта.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.