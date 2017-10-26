В Ессентуках задержан злоумышленник, открывший стрельбу по сотрудникам полиции

2017-10-26 08:19 | www.trend.az | 4

Злоумышленник, открывший в среду вечером стрельбу по сотрудникам полиции в Ессентуках, задержан, сообщается в четверг на сайте МВД РФ, передает РИА Новости.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Ставрополья по горячим следам задержан злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским в городе Ессентуки", - цитируется на сайте официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники органов внутренних дел применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших ликвидирован. Второму удалось скрыться.

В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

"Приметы предполагаемого участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции", - сказала Ирина Волк.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4677963

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