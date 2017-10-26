ВМС США помогли иранским морякам, пострадавшим от пиратов

2017-10-26 08:40 | www.oxu.az | 3

Американские ВМС оказали помощь иранскому судну после того как береговая охрана Ирана сообщила о нападении на него пиратов.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении ВМС США.

«ВМС США оказали помощь иранскому рыболовному судну после сообщений о нападении пиратов к югу от йеменского острова Сокотра 24 октября», — сообщили американские ВМС

Как говорится в заявлении, иранская береговая охрана сообщила об инциденте в Центральное командование ВМС США (NAVCENT) и попросила о помощи. К месту прибыли американский эсминец Howard и японский эсминец Amagiri. Команда американского корабля предоставила иранцам еду, а также оказала медицинскую помощь трем раненым морякам.

A.M.