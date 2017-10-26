МИД Азербайджана: Ведущий шоу CNN, американский шеф-повар включен в список нежелательных лиц

2017-10-26 08:47 | www.oxu.az | 4

Ведущий шоу CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден включен в список нежелательных лиц Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий.

Как сообщает Оxu.Az , об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Подтвеждаем, что за нарушение территориальной целостности и суверенитета, а также законов Азербайджана Бурден включен в черный список. Мы сожалеем, что он превратил себя в инструмент пропаганды. Создавать кулинарное шоу с оккупированных земель является в высшей степени неуважением к миллиону беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана", - отметил Х. Гаджиев.

Напомним, американский шеф повар посетил Шушу в октябре. Об этом он сообщил в соцсетях.

Н.Г.