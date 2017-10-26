Иракские войска начали атаку на последние бастионы ИГ

2017-10-26 09:11 | www.oxu.az | 3

Иракские правительственные силы начали в четверг наступление на последний оплот террористической группировки ИГ, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Приказ о начале кампании отдал премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, командующий вооруженными силами республики, сообщила его канцелярия.

В кампании по освобождению от боевиков находящихся на границе с Сирией городов Эль-Каим и Рава в провинции Анбар задействованы отряды федеральной полиции, армейский спецназ, силы быстрого реагирования, а также шиитское народное ополчение.

Н.Г.