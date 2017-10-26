Новшество в связи с детскими садами

2017-10-26 09:20 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане предусмотрена оптимизация сети дошкольных учебных учреждений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в проекте пакета госбюджета на 2018 год.

Приоритетными задачами в пакете госбюджета обозначены укрепление материально-технической базы дошкольных учебных заведений, капитальный ремонт и обеспечение оборудованием.

Согласно проекту, уровень привлекаемых к дошкольному образованию малолетних детей по стране планируется приблизить к среднеевропейскому показателю. Помимо этого, в качестве приоритетных задач указано расширение сети государственных детских садов, создание дошкольных учебных заведений, относящихся к различным формам собственности (муниципалитет, община, частные и семейные сады) и поддержка их деятельности.

A.M.

