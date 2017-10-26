Суд в Пакистане выдал ордер на арест экс-премьера Наваза Шарифа

2017-10-26 10:40 | www.trend.az | 5

Пакистанский суд по делам о коррупции выдал в четверг ордер на арест бывшего премьера страны Наваза Шарифа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

"Пакистанский суд по делам о коррупции выдал сегодня [26 октября] ордер на арест бывшего премьер-министра по делу о двух предполагаемых случаях коррупции", - приводит агентство слова адвоката.

Неделей ранее суд предъявил обвинения в подделке договора о доверительном управлении собственностью и представлении недостоверных данных в Верховный суд Шарифу, его дочери Марьям Наваз и ее мужу Мухаммаду Сафдару. Все трое не признали своей вины.

Наваз Шариф, в третий раз ставший премьер-министром Пакистана в 2013 году (ранее занимал этот пост в 1990-1993 годы и 1997-1999 годы), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документов, свидетельствующих о наличии офшоров у политиков и госслужащих из более 50 стран - прим. ТАСС).

Согласно этим сведениям, дети Наваза Шарифа владели на Британских Виргинских Островах четырьмя офшорами, под управлением которых находилась недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые приобреталась эта недвижимость, вызывают сомнения у пакистанской юстиции.

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