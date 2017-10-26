Премьер-министр Новой Зеландии приведена к присяге

2017-10-26 10:42 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн в четверг была приведена к присяге, передает РИА Новости со ссылкой на Radio New Zealand.

После церемонии приведения к присяге новоиспеченный премьер выступила перед собравшимися сторонниками, пообещав, что правительство будет деятельным и сильным. "Всем нам предстоит сделать многое", — отметила она.

Ранее Ардерн сообщила, что должность министра иностранных дел будет занимать Уинстон Питерс, который по совместительству станет вице-премьером. Министром торговли в новом кабинете министров был назначен Дэвид Паркер.

Ардерн возглавляет Лейбористскую партию, которая получила второй результат на прошедших выборах и сформирует коалиционное правительство.

Выборы в Новой Зеландии состоялись 23 сентября, однако ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства из 120 мест в новом составе парламента. Лучший результат показала правившая Национальная партия Новой Зеландии — 56 мест, лейбористы завоевали 46 мест, их традиционные союзники "зеленые" — восемь, Партия АСТ Новой Зеландии — одно место. Таким образом, судьба нового правительства зависела от решения партии "Новая Зеландия прежде всего", получившей девять парламентских кресел, и в четверг ее лидер Уинстон Питерс объявил, что войдет в коалицию с лейбористами.

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