В Таллинне проходит бизнес-форум «Восточного партнерства»

2017-10-26 10:31 | www.apa.az | 4

В столице Эстонии Таллинне проходит бизнес-форум стран-участниц программы Европейского Союза «Восточное партнерство» - «Цифровая экономика: Инновационная платформа для прозрачного бизнеса без границ».

Как сообщает командированный в Таллинн корреспондент АПА, на форуме присутствуют Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, президент Эстонии Керсти Калюлайд, вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак.

В мероприятии участвуют представители малых и средних предприятий стран «Восточного партнерства».

Цель форума - стимулирование экономических связей между ЕС и странами «Восточного партнерства», прозрачности и новых перспектив для бизнеса.