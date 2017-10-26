Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер на услуги поездок на такси

2017-10-26 10:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по услуге поездок на такси. С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: проспект Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008.

Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержащихся документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 8 ноября 2017 года не позднее 16:00 в главный офис Банка по адресу: АZ 1008 город Баку, проспект Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета Э. Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб: 055 212-03-31

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