В Кыргызстане государственную лотерею будет проводить корейская компания

2017-10-26 10:55 | www.trend.az | 5

Тендер на осуществление услуг по реализации лотерейных билетов в Кыргызстане выиграла корейская компания, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на Госпредприятие «Государственная лотерейная компания» (ГЛК).

Как отмечается, 27 сентября ГП «ГЛК» было проведено вскрытие тендерных заявок о закупке услуг по реализации лотерейных билетов. В тендере приняли участие три компании: кыргызское ОсОО «Астра Клуб», сербская«Elbetd.o.o.» и корейское АО «Нанум лотто».

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией победителем признана корейская компания Nanum LottoCo., Ltd.

При этом важно отметить, что ОсОО «Астра-Клуб» и компания «Elbetd.o.o.» (Сербия) были отклонены так, как не отвечали установленным требованиям технического задания – эти компании не предоставили некоторые обязательные документы, другие требуемые условия были выполнены не в полном объеме или не соответствовали законодательству КР.

Информация о Nanum Lotto Co, Ltd: Компания 10 лет занимается лотерейной деятельностью и является национальным оператором государственной лотереи Республики Корея, членом Всемирной Лотерейной Ассоциации (WLA) и Азиатской Лотерейной Ассоциации (APLA), имеет самый высокий Level 4 WLA по созданию здоровой культуры ведения лотерейного бизнеса, обладатель международных сертификатов ISO 9001 и 27001.

Nanum Lotto Co, Ltd – структурное подразделение всемирно известной корейской корпорации«Eugene» (Юджин) с оборотом за 2016 год в размере 23,5 млрд долларов США.

Крайне важно, что участие в тендерном конкурсе Nanum Lotto Co, Ltd было согласовано с правительством Республики Корея и, по сути, носит не коммерческий характер, т.к. часть средств, полученных от реализации лотереи, будут направлены на благотворительность в Кыргызстане – в частности, на поддержку социальных направлений.

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