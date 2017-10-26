Азербайджан «нацелился» на эти страны

2017-10-26 09:50 | www.oxu.az | 3

Азербайджан разработает специальные турпакеты для целевых стран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, это отражено в проекте пакета госбюджета на 2018 год.

Согласно проекту, государство будет поддерживать создание частных компаний, предоставляющих услуги по доступным ценам («low-cost»), и национальных авиакомпаний, предлагающих увеличение числа прямых рейсов в целевые страны.

Отметим, что заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов назвал целевыми странами для Азербайджана в первую очередь Россию, Грузию, Иран, Турцию и арабские страны.

Э.А.

