Юбилей азербайджанского Фернанделя (ФОТО)

2017-10-26 11:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В мардаканском Дворце культуры 27 октября в 15:00 при организации Главного управления культуры и туризма Азербайджана состоится мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения известного азербайджанского актера, народного артиста Азербайджана Эльданиза Зейналова, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В мероприятии примут участие известные деятели культуры и искусства, которые расскажут о творческом пути актера, поделятся воспоминаниями о нем.

Эльданиз Зейналов родился первого января 1937 года в Баку, в семье военного. Интерес к искусству возник у Зейналова еще в детстве. Он был членом Клуба железнодорожников, которым руководил известный актер Агададаш Гурбанов.

Впервые Зейналов вышел на сцену Азербайджанского государственного академического драматического театра в постановке "Севиль". В Театральном институте он обучался в классе народного артиста СССР Адиля Искендерова. Эльданиза Зейналова называли не иначе как азербайджанским Фернанделем. Его учителями были такие легенды азербайджанского кинематографа, как Мирзаага Алиев, Мамедали Велиханлы, Мохсун Санани. Первый раз в кино Зейналов снялся в 1963 году в кинокомедии "Где Ахмед?".

Также он снимался в таких фильмах, как " В одном южном городе", "Я помню тебя, учитель", "Ищите девушку", "Семеро сыновей моих", "Жизнь испытывает нас", "Дульсинея Тобосская", "Дорожное происшествие", "Дедушка нашего дедушки", "Украли жениха", "Все к лучшему" и многих других. Зейналов также принимал участие в съемках сатирического киножурнала "Мозалан".

Эльданиз Зейналов оставил глубокий след в истории азербайджанского кинематографа, создав галерею интересных и ярких образов. Ему мастерски удавалось воплощать самые разные образы. Фильмы с его участием зрители пересматривают снова и снова, каждый раз восхищаясь его актерской игрой.

Скончался актер 5 ноября 2002 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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