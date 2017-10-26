В ряде случаев качество банковского обслуживания в Азербайджане оставляет желать лучшего - банковский омбудсмен (ФОТО)

2017-10-26 11:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Качество банковского обслуживания в Азербайджане в некоторых случаях оставляет желать лучшего, считает банковский омбудсмен Икрам Керимов.

«Зачастую клиенты недовольны незаконным начислением процентов по кредитам, взиманием комиссии за банковские услуги, порядком оформления ипотечного кредита и другими вопросами», - сказал Керимов в Баку в четверг на открытом заседании Международного координационного заседания банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

По словам омбудсмена, довольно часто возникает ситуация, когда клиенту не объявляют все условия получения кредита и позднее клиент делает для себя новые «открытия» об условиях займа, что вынуждает его обращаться потом в суд.

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