МИД Азербайджана включил имя сотрудника CNN в «черный список»

2017-10-26 10:48 | www.apa.az | 3

За незаконную поездку на оккупированные территории Азербайджана имя шоумена телеканала CNN, повара Энтони Бурдена было включено в список нежелательных лиц.

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в «Twitter» написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, было принято решение включить имя Э.Бурдена в список нежелательных лиц за нарушение территориальной целостности, суверенитета, а также законов Азербайджанской Республики.

Напомним, в октябре сотрудник CNN для съемок передачи «Энтони Бурден: неизведанные края» отправился в Шушу. Об этом он сообщил в соцсетях.