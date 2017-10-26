TeliaSonera покинет азербайджанский рынок к концу года

2017-10-26 11:09 | www.apa.az | 5

TeliaSonera Holding BV, акционер Azercell Telecom, планирует покинуть азербайджанский рынок к концу этого года.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил главный исполнительный директор Turkcell Каан Терзиоглу. По его словам, процесс выхода Fintur Holding BV, который управляет активами TeliaSonera Holding BV в Евразии, с рынков Азербайджана, Казахстана, Грузии и Молдовы продолжается, и ожидается, что этот процесс будет завершен к концу года.

Уставный капитал Fintur Holding BV составляет 538 миллионов долларов. 41,45% акций Fintur Holding BV принадлежат Turkcell, 58,55% - TeliaSonera Holding. Следует отметить, что активами TeliaSonera Holding BV в Евразии управляет Fintur Holdings. Это Azercell (Азербайджан), GeoCell (Грузия), KCell (Казахстан), MoldCell (Молдова).