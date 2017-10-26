Госкомитет Азербайджана: Операция СГБ против религиозных экстремистов должна стать сигналом для финансирующих их кругов

2017-10-26 11:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Операция, проведенная Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана против религиозных экстремистов, должна стать сигналом для финансирующих их кругов. Об этом в четверг сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

«Эти круги должны понять, что правоохранительные органы находятся в постоянной готовности, чтобы защитить безопасность государства и граждан Азербайджана, общественно-политическую стабильность, и всегда будут решительно пресекать подобные действия», - отметил Мубариз Гурбанлы.

Далее председатель Госкомитета добавил: «Уверен, что проведение подобных операций проистекает из необходимости, и мы должны принимать решительные меры в отношении лиц, желающих совершить террор в Азербайджане, и, примкнув к религиозным радикальным группам, и с их участием нарушить общественно-политическую стабильность в Азербайджане, осуждать их и разоблачать в обществе».

Напомним, что в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ), ликвидирована группа лиц, планировавших теракт на митинге в Баку, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой СГБ.

Службой госбезопасности было установлено, что группа лиц, подчинявшаяся религиозно-экстремистской террористической организации, действующей за пределами Азербайджана, избрала гражданина Азербайджана Алекберова Бахтияра Мамедсадыг оглу так называемым "эмиром" в доме последнего, расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

С целью совершения ряда терактов данная группа лиц кустарным способом изготовила различные взрывоопасные предметы, и испытала их 22 октября в поселке Локбатан.

Также было установлено, что группа лиц договорилась совершить теракты на митинге, который должен состояться 28 октября в Баку.

В результате проведенных 25 октября СГБ комплексных мер, члены преступной группировки - Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, Масимли Анар Мехман оглу, Гусейнли Джавид Гусейн оглу, оказавшие сопротивление с применением огнестрельного оружия, были уничтожены ответными мерами спецгруппой СГБ в соответствии с законодательством.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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