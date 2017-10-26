Президент Эстонии: «ЕС заинтересован в более тесном сотрудничестве со странами «Восточного партнерства»

2017-10-26 11:33 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на проходящем в Таллине бизнес-форуме стран «Восточного партнерства» заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

К.Кальюлайд сказала, что ЕС заинтересован в более тесном сотрудничестве со странами «Восточного партнерства»: «Восточное партнерство» является одной из центральных частей Европейской политики соседства. Европейский союз всегда ищет альтернативы. Страны «Восточного партнерства» сами несут ответственность за развитие своих обществ. Они несут ответственность за охрану окружающей среды, борьбу с коррупцием и создание единой бизнес-среды. Бизнес-форум это не только важное мероприятие на пути к саммиту, это мероприятие сыграет для нас роль дорожной карты».