Начался визит министра экономики и финансов Ирана в Азербайджан

2017-10-26 11:34 | www.apa.az | 4

Начался двухдневный визит министра экономики и финансов Ирана Масуда Карабасиана в Азербайджан.

Как сообщает АПА-Экономикс, в рамках визита Масуд Карабасиан встретится с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым. Во время встречи будут обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами. Планируется также встреча Масуда Карабасиана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Это первый визит Масуда Карабасиана в Азербайджан в качестве сопредседателя межправительственной комиссии Азербайджан-Иран по вопросам экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества.