МИД Азербайджана: Ведущий телеканала CNN включен в список нежелательных лиц (версия 2)

2017-10-26 11:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ведущий телеканала CNN Энтони Бурдэйн (Antoni Bourdayn) включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана. Об этом в интервью американскому СМИ "Buzzfeed news" сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Гаджиев отметил, что имя ведущего включено в список нежелательных лиц в связи с нарушением законов, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

«Очень сожалеем, что Энтони Бурдэйн превратился в инструмент пропаганды в оправдании оккупации Арменией азербайджанских территорий. Подготовить шоу-программу на тему кулинарии с оккупированных территорий - это неуважение к более чем одному миллиону азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных со своих земель», - сказал Гаджиев.

Также в интервью со ссылкой на статус, которым глава пресс-службы МИД поделился в своем профиле в Twitter, написано: «Подготовить шоу-программу с территорий, подвергшихся этнической чистке, постыдно и безнравственно. Это должно быть остановлено».

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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