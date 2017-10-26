Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışına katılacak

2017-10-26 13:11 | www.trend.az | 0

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışına katılmaq üzere 30 Ekim tarihinde Bakü’ye gelecek.

Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov yaptığı açıklamada , Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun 30 Ekim tarininde Bakü'de yapılacağını belirtti.

Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Trend Haber Ajansı Trend Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “BTK üzerinde ciddi bir yük taşımacılığı potansiyeli mevcuttu” demişti.

İşte bakan Arslan'ın o açıklması

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan Devletleri arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirmek ve ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile; 29 Aralık 2004 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısında kararlaştırılmıştır. Bu proje tamamlandığında ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Pekin ve Londra arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış olacaktır. Bölgedeki demiryolu güzergahı Kars’tan sonra Bakü’ye kadar, Bakü’den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Orta Asya ve devamında Çin’e gidebilecek şekilde ikiye ayrılmaktadır. Türkmenistan’ı Türkmenbaşı limanı üzerinden Kazakistan’ı da Aktau limanı üzerinden tren ferileri ile Bakü'ye bağlayacaktır.

Bu hat üzerinde ciddi bir yük taşımacılığı potansiyeli mevcuttur. Güney koridorda ve kuzey koridorda deniz de dahil edildiğinde Çin’den AB Ülkelerine (İngiltere, Almanya, Fransa v.b) yük taşıma süresi yaklaşık 45-62 gün sürmektedir. Aynı yük orta koridordan gönderilirse 12-15 gün içerisinde AB ülkelerine ulaşmaktadır. Çin’den AB’ye yılda ortalama 240 milyon ton yük gönderilmektedir. Bu yükün ülkemizden geçen orta koridordan yüzde 10’unun taşınması halinde bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır. Bu yükün bizim ulusal demiryolu altyapımızdan taşınması diğer koridorlara göre 30 ila 45 gün daha avantaj sağlıyor olması tercih sebebi olacaktır. Hat işletmeye açıldığında; 1 milyon yolcu, 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır. 2034 Yılında ise; 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.