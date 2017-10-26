Хикмет Гаджиев: «Ведущий CNN Энтони Бурден превратился в инструмент пропаганды для сокрытия правды об оккупации азербайджанских земель»

2017-10-26 11:42 | www.apa.az | 4

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев дал интервью известному медиа органу США «Buzzfeed news» в связи с незаконным посещением оккупированных территорий Азербайджана ведущим CNN, который отправился туда для подготовки передачи о кулинарии.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, Х. Гаджиев сказал, что за нарушение территориальной целостности и суверенитета, а также за нарушение законов Азербайджана Э. Бурден был включен в список нежелательных лиц.

«Сожалеем, что Энтони Бурден превратился в пропагандистский инструмент для оправдания и сокрытия факта оккупации азербайджанских земель Арменией. Подготовка шоу-программы о кулинарии на оккупированных территориях является неуважением к 1 млн. азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, насильно изгнанных со своих земель».

В интервью со ссылкой на статус Х. Гаджиева в «Twitter» было отмечено, что подготовка шоу-программы с территорий, подвергшихся этнической чистке, является безнравственным поступком и этому следует положить конец.