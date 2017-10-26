В Японии две хурмы продали почти за пять тысяч долларов

2017-10-26 10:10 | www.oxu.az | 4

Две хурмы сорта "тэнкафубу" были проданы сегодня в Японии по цене 4,8 тысяч долларов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это первые торги в этом году и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы этого сорта были проданы по цене 4,8 тысяч долларов – их необыкновенная сладость.

Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов, то в этом элитном сорте он превышает 18.

А в тех двух, что были сегодня проданы в магазин Мацузакая, он зашкаливает за 25 градусов.

А еще их приятно есть – они достаточно твердые и хрустят, как японские груши.

На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет, и только в прошлом году он поступил в продажу.

Тогда максимальная цена составила 3 тысяч долларов.

Вес одной хурмы равен 300 граммам.

Н.Г.