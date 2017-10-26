Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Люксембург

2017-10-26 12:07 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с рабочим визитом в Люксембург. Об этом корреспонденту Белта сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Андрей Кобяков примет участие в Белорусско-европейском инвестиционном форуме, который состоится в Люксембурге 27 октября. Главная цель мероприятия - создание эффективной и ориентированной на результат разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами и продвижения сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики (IT, логистика) среди западных деловых кругов.

Также запланирована встреча Андрея Кобякова с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, комиссаром Европейского союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом, а также представителями европейского бизнеса.

Предполагается помещение премьер-министром Европейской спутниковой ассоциации и логистического центра "Каргоцентр".

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