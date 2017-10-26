Германия готовит финансовую блокаду Турции

2017-10-26 10:20 | www.oxu.az | 4

Германия готовит финансовую осаду Турции. Немцы активно работают над сокращением финансирования банков и компаний, связанных с турецким правительством.

Речь идет о кредитах через государственный KfW, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Как передает Oxu.Az, об этом накануне сообщило агенство Bloomberg. Формально пока ни один из вышеперечисленных институтов не заморозил финансирование, однако все они ввели более жесткие требования и ограничения, во всяком случае так утверждает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кроме того, на подобный шаг пошли и некоторые частные банки. Так, например, во избежание репутационных рисков Commerzbank пересматривает свою политику по работе с турецкими коллегами.

Н.О.