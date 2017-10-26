КСИР ликвидировал террористическую группировку на северо-западе Ирана

2017-10-26 12:15 | www.trend.az | 4

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ликвидировал террористическую группировку на северо-западе Ирана, передает Иран (ИРНА).

В заявлении, которое было опубликовано в четверг, КСИР написал, что террористическая группировка, поддерживаемая глобальными высокомерными державами, вторглась в Чалдоран – северо-западную часть Ирана возле турецкой границы в среду вечером и убила двух местных жителей.

В заявлении говорится, что силы КСИР преследовали и полностью уничтожили террористов, 4 террориста были убиты, а оружие, боеприпасы и оборудование для коммуникаций было конфисковано.

В заявлении говорится, что КСИР действует вместе с другими вооружёнными силами и полностью готов защищать Иран от врагов и будет решительно реагировать на любые попытки создать в Иране угрозу безопасности.

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