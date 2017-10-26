Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана

2017-10-26 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации группа из 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе небоевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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