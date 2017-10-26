В Азербайджане запретят установку помпезных надгробий на кладбищах - НОВОЕ ПРАВИЛО

2017-10-26 11:59 | www.apa.az | 4

Кабинет Министров примет специальное решение в связи с кладбищами.

Как сообщает АПА, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, что проект решения Кабинета Министров уже готов: «Специалисты долго работали над этим проектом. Применение новых правил не коснется старых кладбищ.

Согласно новым правилам, ставить помпезные надгробья будет запрещено».

М. Гурбанлы подчеркнул, что нововведение преследует цель урегулировать ситуацию в этой области.