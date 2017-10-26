Владимир Жириновский устроил скандал на шоу Соловьева – ВИДЕО

2017-10-26 10:28 | www.oxu.az | 4

В эфире вечернего шоу Владимира Соловьева депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия" Константин Затулин напомнил лидеру ЛДПР о предвыборных обещаниях его партии перед выборами в 1993 году, чем вызвал приступ ярости Жириновского.

Как передает Oxu.Az, Владимир Вольфович, в свойственной ему экспрессивной манере, обрушил на оппонента град непарламентских выражений, в том числе, обвинил Затулина во лжи. Ведущий Владимир Соловьев с большим трудом удержал Жириновского от рукоприкладства в прямом эфире.

Н.О.