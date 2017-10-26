Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 15%

2017-10-26 12:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За три квартала текущего года объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 12-15 процентов, сказал посол Казахстана в стране Бейбит Исабаев на брифинге в четверг в Баку.

По его словам, за этот период объемы перевозок железнодорожным транспортом составили около 1,5 миллиона тонн грузов, что на 146 процентов больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.