МВД распространило информацию в связи с вооруженным инцидентом в Гяндже

2017-10-26 12:18 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, 25 октября около 22:00 в одном из Домов чая в городе Гянджа между ранее судимым Гурбаном Гурбановым и Туралом Алиевым произошел спор с ранее судимыми жителями Гянджи Эдгаром Насировым и Намигом Керимовым. Г.Гурбанов пырнул ножом Э.Насирова, когда тот хотел выстрелить в него из пистолета. Н.Керимов успел один раз выстрелить из ружья, однако никто не пострадал.

Затем Н.Керимов вышел из Дома чая, чтобы отвезти раненого Э.Насирова в больницу. Он остановил автомобиль марки «ВАЗ-2106», за рулем которого был находящийся не при исполнении сотрудник Кяпазского районного управления полиции Аллахверди Мамедов. Н.Керимов потребовал от него отвезти их в больницу. Сотрудник полиции сказал, что отвезет пострадавшего в больницу, а его – в Управление полиции. В это время Н. Керимов начал угрожать ему ружьем и сбежал из машины.

Э. Насиров был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и городской Прокуратуры были обнаружены и изъяты 1 пистолет «Макаров», 1 обойма и 7 патронов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Г. Гурбанов был задержан на КПП «Сыныг-Корпю».

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия.