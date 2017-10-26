Азербайджан примет участие в министерской встрече CAREC

2017-10-26 12:19 | www.apa.az | 3

Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экономики Ниязи Сафаровым примет участие в министерской встрече программы Центрально-азиатского экономического сотрудничества (CAREC) 27 октября в Душанбе.

Как сообщили АПА-Экономикс в бакинском офисе Азиатского банка развития, на министерской встрече планируется одобрение новой стратегии CAREC до 2030 года, которая расширит программу и заложит основу для следующего этапа роста. В работе министерской встречи примет участие и президент АБР Такехико Накао.