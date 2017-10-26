В Загатале задержан молодой вор – ФОТО

2017-10-26 10:36 | www.oxu.az | 3

В Загатале задержали 21-летнего парня, укравшего золотые ювелирные изделия своего соседа и желавшего покинуть страну.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 24 октября житель села Ашагы Тала Асиф Гаджиев обратился в Отделение полиции Загатальского района, сообщив, что из его дома украли золотые ювелирные изделия.

В результате оперативных мероприятий был задержан односельчанин А.Гаджиева, Эльхан Джанимов 1996 г.р. Выяснилось, что вор проник в дом через окно и вынес 12 различных ювелирных изделий общей стоимостью 10 тыс. манатов.

Э.Джанимов был задержан при попытке пересечь пограничный пропускной пункт Мазымчай Балакенского района. Выяснилось, что он совершил аналогичные кражи еще в двух домах села.

По факту в следственном отделе Загатальского РОП ведется расследование.

A.M.

