Казахстан формирует второй грузовой ж/д состав "Баку-Тбилиси-Карс"

2017-10-26 12:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан начал формирование второго грузового поезда, который пройдет по железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс", сказал посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на брифинге в четверг.

По его словам, второй состав будет загружен углем, который предполагается доставить в Румынию.

Посол напомнил, что на днях из казахстанского Костаная был отправлен первый грузовой состав из 82 контейнеров, который доставит зерно в турецкий Мерсин, пройдя по БТК.

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