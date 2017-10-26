Вице-президент ЕИБ: «Мы хотим, чтобы молодежь в государствах «Восточного партнерства» не покидала своих стран»

2017-10-26 12:20 | www.apa.az | 4

«Европейский инвестиционный банк оказывает содействие в реализации инфраструктурных и экологических проектов в странах «Восточного партнерства» от Львова до Баку».

Как сообщает АПА, об этом сказал вице-президент ЕИБ Вазиль Худак, выступая на бизнес-форуме стран «Восточного партнерства» в Таллинне. По его словам, Европейский инвестиционный банк до сегодняшнего дня вложил в проекты, реализуемые в странах «Восточного партнерства», 8 млрд. евро.

«Это большая цифра. Часть нашей деятельности ориентирована на поддержку цифровой экономики. Мы хотим, чтобы молодежь в государствах «Восточного партнерства» не покидала своих стран, чтобы переселиться в более перспективные для бизнеса США и другие страны. Мы нуждаемся в богатых и стабильных странах «Восточного партнерства», - пояснил он.

В своей речи на мероприятии Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подчеркнул важность оказания поддержки экономикам стран-членов «Восточного партнерства». Он отметил, что для этого прежде всего должны быть сформированы соответствующая политическая и экономическая среда, независимые судебная и банковская системы.

«Это создаст условия для привлечения инвесторов и будет способствовать созданию новых рабочих мест», - сказал Хан.

Йоханесс Хан также констатировал наличие прогресса в данном направлении в странах «Восточного партнерства», добавив, что в этом году Грузия и Беларусь значительно продвинулись по пути реформ.