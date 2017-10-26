В Исмаиллы задержан человек, спрятавший 2 кг наркотиков в доме своей матери

2017-10-26 12:27 | www.apa.az | 3

Вчера сотрудники Исмаиллинского РОП провели очередную операцию против незаконного оборота наркотических средств, в результате которой было изъято около 2 кг наркотиков.

Как сообщил местному бюро АПА старший инспектор шекинской региональной группы пресс-службы МВД, лейтенант полиции Махир Масимов, на основе поступивших оперативных данных был задержан житель города Исмаиллы Элмаддин Алескеров.

В ходе проведенных в доме матери Э. Алескерова в селе Талыстан оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты спрятанные им в сарае и пристройке к дому наркотические средства. Экспертиза пришла к заключению, что 1 кг 960,3 грамма наркотического средства является высушенной марихуаной.

По факту в Исмаиллинском РОП было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.