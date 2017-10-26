Женщинам-предпринимателям в Азербайджане с начала года выдано льготных кредитов на 5,4 млн манатов

2017-10-26 12:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За прошедшие девять месяцев года женщинам-предпринимателям в Азербайджане было выдано льготных кредитов на сумму 5,4 миллиона манатов, сказал в четверг заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на мероприятии, посвященном женскому предпринимательству.

Данные кредиты, по его словам, были предоставлены 164 женщинам-предпринимателям.

"Всего до сегодняшнего дня около четырем тысячам женщин-предпринимателей было выдано льготных кредитов на сумму 90,4 миллиона манатов", - сказал Мамедов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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