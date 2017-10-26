В Азербайджан будут доставлены два первых грузовых электровоза Alstom

2017-10-26 12:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Два первых грузовых электровоза компании Alstom будут в ближайшие дни доставлены из Казахстана в Азербайджан, сказал посол Казахстана в стране Бейбит Исабаев на брифинге в четверг.

Он отметил, что поставка всех 40 грузовых локомотивов переменного тока будет осуществлена до 2020 года.

"Первые два электровоза будут доставлены в Азербайджан уже в ближайшие дни, 24 единицы - в 2018 году, и еще 14 электровозов - в 2019 году. Они будут задействованы на участках нового железнодорожного коридора "Баку-Тбилиси-Карс", - подчеркнул Исабаев.

Он также добавил, что ранее Казахстан уже поставил в Азербайджан 10 тепловозов.

Сборка грузовых электровозов Alstom для Азербайджана ведется на заводе ЭКЗ в Астане.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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