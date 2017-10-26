Мубариз Гурбанлы: «Армяне вновь распространяют ложь»

2017-10-26 12:32 | www.apa.az | 4

«У нас имеются неоспоримые факты того, что армяне массово уничтожают исторические памятники на оккупированных ими землях Азербайджана, а также на территории, которую сегодня исторически необоснованно именуют государством Армения, хотя все эти земли в свое время принадлежали Азербайджану».

Как сообщает АПА, об этом по итогам встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, комментируя заявление о том, что «обе стороны уничтожают памятники», заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, армяне стараются путем различных фальсификаций наложить лапу на исторические церкви Кавказской Албании: «Армяне, исказив правду, пытаются обвинить Азербайджан в том, чего он не делал. На самом деле в заявлении против Азербайджана никаких обвинений не выдвигается. У армян нет фактов о том, что азербайджанская сторона уничтожила какие-либо памятники. Армяне вновь распространяют ложь».