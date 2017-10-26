Азербайджан и Еврокомиссия подписали соглашение о финансировании «Программы механизма технического сотрудничества»

2017-10-26 12:33 | www.apa.az | 6

Правительство Азербайджана и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании «Программы механизма технического сотрудничества» в рамках программы действий Инструмента европейского соседства для Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Минэкономики, документ от Азербайджана подписал министр экономики Шахин Мустафаев. Данное соглашение направлено на поддержку реформ, проводимых в экономической, финансовой и судебной сферах в стране. В рамках программы будут проводиться различные мероприятия в сферах оказания гражданам юридической помощи, поддержки экспорта, совершенствования системы стандартов, управления государственными финансами и др. Для реализации программы ЕС выделит Азербайджану 13,5 млн. евро.