В Азербайджане прооперировали ребенка с редким пороком

2017-10-26 11:00 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане осуществлена сложная хирургическая операция. Врачи прооперировали полуторамесячного ребенка с экстрофией мочевого пузыря (врождённый порок развития мочевого пузыря, при котором мочевой пузырь оказывается не внутри, а снаружи.).

Как передает Oxu.Az, сделавший операцию хирург Фуад Гусейнов рассказал Lent.az, что такой дефект встречается лишь у одного из полумиллиона детей:

«Родители обратились к нам, когда ребенку было уже полтора месяца. До этого во всех больницах им говорили, что оперировать еще рано. Хотя если бы это сделали сразу после рождения, то можно было бы обойтись более легкой операцией».

A.M.

