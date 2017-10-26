Казахстан поставит в Азербайджан ж/д продукцию на $500 млн

2017-10-26 12:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Казахстан в ближайшем будущем поставит в Азербайджан для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" различную железнодорожную продукцию на 500 миллионов долларов, сказал посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на брифинге в четверг.

По его словам, соответствующие договоры были заключены в рамках стратегии сотрудничества двух стран по расширению товарооборота и номенклатуры поставляемых товаров.

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