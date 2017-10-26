У армян нет доказательств о разрушении памятников Азербайджаном - госкомитет (ФОТО)

2017-10-26 12:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У армян нет ни одного факта свидетельствующего о том, что Азербайджан разрушил какие-либо памятники. Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, комментируя мнение, что «памятники разрушаются у обеих сторон», которое отражено в обращении, подписанном на встрече религиозных лидеров в Москве.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что у Азербайджана имеются неопровержимые факты, что армянская сторона массово разрушает исторические памятники на оккупированных азербайджанских территориях и на территории нынешнего, именуемого Арменией государства, созданного на землях принадлежащих в прошлом Азербайджану.

Председатель комитета добавил, что армяне также присваивают церкви, принадлежащие Кавказской Албании. «Это известный факт, и армянская сторона, искажая этот документ, пытается распространить подобную информацию. На самом деле в том документе не было выдвинуто никаких обвинений против азербайджанской стороны, и у армян не имеется никаких фактов, подтверждающих разрушение памятников Азербайджаном. Армяне, как и всегда, вновь занимаются выдумками», - отметил Гурбанлы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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