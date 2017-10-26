Госкомитет: На İnteraz TV выявлены моменты, которые могут негативно повлиять на религиозную ситуацию в стране

2017-10-26 11:15 | www.oxu.az | 4

«В ходе проведенного мониторинга на телеканале İnteraz TV выявлены моменты, которые могут оказать негативное влияние на религиозную ситуацию в стране и по этому поводу позиция Государственного комитета по работе с религиозными образованиями была высказана этому телеканалу».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил заведующий отделом организации работы по религиозному просвещению Государственного комитета Садиг Мирзоев.

Комментируя заявление депутата Фазиля Мустафа о телеканале İnteraz TV, он заявил, что Государственный комитет по работе с религиозными образованиями регулярно проводит мониторинги средств массовой информации, в том числе телевизионных каналов, вещающих на территории страны:

«Проводится анализ результатов мониторингов и принимаются соответствующие меры. Государственный комитет всегда уделяет особое внимание таким вопросам, принимает необходимые меры в пределах своих прав и компетенции».

Э.А.

