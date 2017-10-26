В Азербайджане создана Ассоциация женщин-предпринимателей

2017-10-26 12:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Ассоциация женщин-предпринимателей.

О ее создании было объявлено в четверг в рамках мероприятия, посвященного развитию женского предпринимательства.

Выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов отметил, что создание Ассоциации позволит усилить роль женщин в сфере предпринимательства.

"Министерство экономики окажет всю необходимую поддержку для организации деятельности Ассоциации", - отметил замминистра.

Затем были избраны члены правления и контрольно-инспекционной комиссии Ассоциации. Председателем правления была избрана председатель ООО "Бакинская текстильная фабрика" Сакина Бабаева.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.