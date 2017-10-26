Финрегулятор: В Азербайджане просрочены около 19% всех потребкредитов

2017-10-26 12:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 19 процентов всех потребительских займов являются неработающими кредитами (Non-performing loans, NPL).

Об этом сказал в четверг исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Ибрагим Алышов на открытом заседании Международного координационного заседания банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в Баку.

По словам Алышова, из этих проблемных кредитов около 39 процентов имеют просрочку в более чем один год. “Это говорит о том, что просроченные кредиты “стареют”, поэтому мы вынуждены воспользоваться альтернативными инструментами. Одним из таких инструментов является институт банковского омбудсмена. Будучи [финансовым] регулятором, мы поддерживаем создание банковского омбудсмена и надеемся на его плодотворное функционирование”, - сказал исполнительный директор.

Банковский омбудсмен в Азербайджане приступил к деятельности в сентябре 2017 года. Сегодня в Баку проходит заседание банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Участники мероприятия обсуждают опыт разных стран по созданию и работе институтов банковских омбудсменов, актуальные проблемы этой сферы и другие вопросы. В работе конференции принимают участие представители банковских секторов СНГ, Грузии, Молдовы, Черногории, Сербии и других стран.

По данным Центрального банка Азербайджана, на первое сентября 2017 года общий объем потребительских кредитов в стране составляет 4,9 миллиарда манатов (39,8 процента всех займов). При этом общий объем просроченных кредитов в стране на эту же дату составляет 1,8 миллиарда манатов (рост с начала года на 12,5 процента).

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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