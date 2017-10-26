В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы и туман

2017-10-26 12:56 | www.apa.az | 5

Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 16-19°, в Баку ночью 12-14°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном утром и вечером местами ожидаются грозы, дожди и туман. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 18-23°, в горах ночью 4-9°, днем 11-16° тепла.