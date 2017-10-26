Facebook построит ветряную электростанцию для обеспечения энергией нового центра

2017-10-26 11:20 | www.oxu.az | 4

Компания Facebook намерена построить ветряную электростанцию, которая будет обеспечивать энергией ее новый центр по обработке данных в пригороде Омахи (штат Небраска).

Как передает Oxu.Az, об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Партнером Facebook в реализации данного проекта будет компания Trade Winds Energy. Как ожидается, мощность ветряной электростанции составит 320 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 90 тыс. жилых домов. При этом, на работу центра, который пока еще строят, будут направлены около 200 МВт. Оставшаяся мощность будет доступна для приобретения.

Представители Facebook ранее заявили, что намерены в 2018 году получать не менее 50% всей энергии из экологически чистых источников. Новая ветряная электростанция станет второй по мощности в Небраске. Первое место в штате занимает объект под названием Grande Prairie, генерирующий 400 МВт.

Центр обработки данных компании, как ожидается, будет построен к 2020 году. Его стоимость, по оценкам местных СМИ, превысит 300 млн долларов. В чем именно будут заключаться обязанности его сотрудников, пока не уточняется.

Цукерберг ранее не раз заявлял, что Facebook не намерена ограничиваться совершенствованием социальной сети, а будет налаживать производство различной высокотехнологичной продукции, в том числе той, которая способствует увеличению числа пользователей интернета. Facebook, в частности, разрабатывает беспилотники Aquila, которые должны обеспечивать доступ ко всемирной паутине для людей, живущих в отдаленных частях планеты.

В июле 2016 года Facebook представила собственную беспроводную точку доступа под названием OpenCellular, предназначенную для того, чтобы предоставить возможность пользоваться интернетом жителям труднодоступных районов. OpenCellular способна выдерживать тяжелые климатические условия. В качестве источника энергии могут быть использованы, в частности, аккумуляторы, солнечные батареи и электросети. По данным компании, одно устройство позволяет обеспечить подключение к интернету для 1,5 тыс. человек.

Н.О.