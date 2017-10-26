Министры обороны Южной Кореи и США обсудят ситуацию вокруг КНДР

2017-10-26 12:54 | www.trend.az | 4

Министры обороны США и Южной Кореи проведут 28 октября в Сеуле консультации по вопросам безопасности с участием также высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и его южнокорейский коллега Сон Ён Му обсудят совместные меры в отношении КНДР и оценки северокорейской угрозы, вопросы укрепления сил "расширенного сдерживания", международное сотрудничество в области безопасности.

По данным Минобороны Южной Кореи, Мэттис прибудет в эту страну на два дня 27 октября. Он планирует посетить воинские части на передовой линии близ разделяющей Корейский полуостров военно-демаркационной линии, встретиться с высокопоставленными официальными лицами.

Переговорам министров будет предшествовать встреча 27 октября глав объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи и США Чон Гён Ду и Джозефа Данфорда в рамках заседания военного комитета двух стран.

Консультации военных ведомств пройдут в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.

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